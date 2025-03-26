Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in iştiraki olan Beko, 2024 yılında yaptığı anlaşma ile Avrupa'daki tüm iştiraklerini Hollanda merkezli olarak kurulan 'Beko Europe' şirketinin çatısı altında birleştirmişti.



Şirket sermayesinin yüzde 75'ini elinde bulunduran Beko, geçtiğimiz yıl yaptığı duyuru ile şirketin Polonya'daki plastik komponent fabrikasını kapatacağını belirtmiş ve işten çıkarmaların yaşanacağını açıklamıştı..

KAPATILACAK FABRİKA TÜRK ŞİRKETE SATILABİLİR



Arçelik'in Polonya'da plastik komponent üretimi gerçekleştirdiği fabrikada işten çıkarmaların olacağının açıklanması, Polonyalı işçilerin büyük tepkisiyle karşılanmış ve Türk Büyükelçiliği önünde eylemler yapılmıştı.

Beko Europe, verimlilik sorunları nedeniyle kapatılması planlanan fabrikanın satışı için görüşmelerin yapıldığını açıkladı.







Açıklamada, Polonya'nın Łódź şehrindeki plastik komponent fabrikasını Mega Endüstri'ye satmak için iyi niyet mektubu imzalandığı belirtildi. İlerleyen günlerde devir işlemlerinin tamamlanması ve fabrikanın, Türkiye'de 5 üretim tesisi ile 2000'den fazla çalışanı bulunan plastik komponent üreticisi Mefa Group'a satılması bekleniyor.







