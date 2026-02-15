Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in savunma sanayi alanında faaliyet gösteren iştiraki Otokar, Rumen hükümeti tarafından ağır bir para cezasına çarptırıldı.

Kasım 2024'te imzalanan ihale ile Koç Holding, 857 milyon euro bedel karşılığında Romanya Savunma Bakanlığı'na 1059 adetlik 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç üreteceğini taahhüt etmiş ve anlaşmanın ardından teslimatlara ilişkin takvim oluşturulmuştu.

Planlamaya göre 1.059 adet COBRA II zırhlı aracın ilk 278 adetlik kısmı Türkiye’deki Otokar tesislerinde, geri kalan 781 araç ise yerel üretim şartı gereği Romanya’da imal edilecekti.

TESLİMAT GECİKTİ, MİLYONLARCA EURO CEZA KESİLDİ

2026 yılının ilk ayında başlaması planlanan teslimatların gecikmesi üzerine Romanya, ocak ayında Otokar'a 2 milyar TL para cezası kesti. Teslimatların bu ay da yapılmaması üzerine Otokar’a 230 milyon Lei’lik (2.3 Milyar TL) yeni bir ceza daha kesilirken, şirketin iki ayda karşılaştığı toplam ceza miktarı 4,3 milyar TL'ye (yaklaşık 100 milyon dolar) yükseldi.

'İHALE ETKİLENMEYECEK'

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, ilk cezanın kesildiği ocak ayında yaptığı açıklamada Türk savunma sanayisinin COBRA II ile Romanya'ya yönelik yürüttüğü "tek kalemde en büyük zırhlı kara aracı ihracat sözleşmesinde" hedeflerin gecikmesinin projenin zamanlamasını ve hedefini etkilemeyeceğini bildirdi. Özüner, o dönem yaptığı açıklamada “Uluslararası savunma sanayi sözleşmelerinde 'ara hedef değerlendirmeleri' sırasında bu tarz gelişmeler yaşanabiliyor. Dünyada pek çok örneği de mevcuttur. Son gelişmelerle ilgili olarak bir taraftan müşterimizle karşılıklı iyi niyet ve sorumluluk hissi çerçevesinde görüşmelerimiz devam ederken, diğer yandan da projeye olan odağımız tüm hızı ile devam etmektedir. Sözleşmenin iptali söz konusu değildir” demişti.