

Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yaklaşık yüzde 75 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) aracılığıyla yürütülen işlemlere Rekabet Kurulu’nun izin verdiğini duyurdu.

Bu onayla birlikte, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkının Koç Holding bünyesinde devri için gerekli yasal süreçte kritik bir adım daha atılmış oldu.

KAP AÇIKLAMASI:

"29.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız ile sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50'sini temsil eden payların Sağlam İnşaat'tan, MCI ve RAM'in sermayelerinin kalan %50'sini temsil eden payların sahibi olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının ise Yıldız Holding A.Ş.'den satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı, işlemin tamamlanmasının Rekabet Kurulu onayının alınması dâhil belirli kapanış koşullarına bağlı olduğu kamuya açıklanmıştı.

Rekabet Kurulu tarafından işleme izin verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Kapanış koşullarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için 2021 yılında düzenlenen ihaleyi kazanan Koç Holding’in sözleşmesi iptal edilmişti. Bunun üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 16 Temmuz 2024’te limanın işletme hakkı için yeniden ihaleye çıktı.

40 yıllığına kiralanması planlanan yat limanı için yapılan bu ikinci ihalede, en yüksek teklifi iş insanı Vahit Karaaslan vermiş ancak sözleşmeyi imzalamamıştı. Karaaslan’ın geri adım atmasıyla birlikte, 504 milyon dolarlık teklif sunarak ikinci sırada yer alan Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art sözleşmeyi imzaladı ve limanın 40 yıllık işletme hakkını kazandı.

Koç Holding, 25 Ocak 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, toplam sözleşme bedelinin yüzde 35’ine denk gelen 176 milyon 400 bin doların imza tarihinde ödendiğini, kalan tutarın ise 60 ayda 5 eşit taksit halinde ödeneceğini bildirdi.

İhalenin sonuçlanmasının ardından şirket, sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayını beklemeye başlamıştı. Bu onayın alınmasıyla birlikte, devir sürecinde son aşamaya geçilmiş oldu.