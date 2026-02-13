Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu arasında yer alan Koç Holding, son yıllarda sağlık ve madencilik sektörüne yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor.



Geçtiğimiz yıl Anatolia Hastanesi'nin yüzde 80'ini ve kök hücre şirketi Stembio'nun yüzde 65'ini satın alan Koç Holding, bir yandan da madencilik sektöründeki iştiraki olan Demir Export ile yeni yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.

25 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA



Gazeteci Olcay Aydilek, Demir Export'un Kayseri'de bulunan çinko-kurşun maden sahasının işletim hakkını 25 milyon dolara yakın bedel karşılığında devraldığını belirtti.



Farklı şehirlerdeki madencilik yatırımlarına devam eden Koç Grubu, bazı şehirlerdeki maden arazilerini ise elden çıkarmayı sürdürüyor. Son olarak Ekim ayında Demir Export tarafından Balıkesir'deki altın madeni projesi ve lisans hakları, 18,5 milyon euro karşılığında CVK Maden'e satılmıştı.

Koç Holding'in madencilik sektöründe bir yandan altın gibi geleneksel araçlara olan yatırımını sürdürürken, bir yandan da nadir toprak elementleri gibi çeşitli metallere yönelmesi planlanıyor.