Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, son yıllarda yatırım stratejisinde yaşanan köklü değişiklik ile gündem olmaya devam ediyor.



Varlıklarını sağlık ve turizm alanına yönlendiren dev şirket, kendisi için üst seviyede manevi önemi bulunan Divan Talya'daki uzun soluklu yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi.

10 YIL SONRA KAPILARINI YENİDEN AÇACAK



25 Şubat 1996 tarihinde Vehbi Koç'un hayata veda ettiği ve Antalya'nın ilk 5 yıldızlı oteli olarak ünlenen Divan Talya, 10 süredir yenileme çalışmaları kapsamında Koç Holding'e 100 milyon doların üzerinde bir maliyet çıkardı.



Otelin 'premium' özellikler ile yeniden hizmete açılması için titiz bir çalışma yürüten Koç Grubu, yenileme çalışmalarına başlayabilmek için 8 yıl boyunca mahkemeden onay beklemişti.

2021 yılında yıkılan ve aynı arazide yeniden yapımına başlanan lüks otel için açıklamalarda bulunan Divan Otelleri Merkez Satış ve Pazarlama Direktörü Balcan Oğuz, ""Antalya’da yaklaşık 10 yıldır yenileme sürecinde olan Divan Talya Otel’imizi Nisan ayında açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Koç Grubu'na bağlı Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. tarafından işletilen tesis için son olarak haziran ayında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, yenileme çalışmaları için 20 milyon dolarlık daha bütçe ayrıldığı ve bu nedenle Koç Holding'in söz konusu süreci finanse etmek için tahsisli sermaye artırımına gideceği duyurulmuştu.