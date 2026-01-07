Koç Holding, adını ve görsellerini izinsiz kullanan dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyardı. Şirket, Koç Ailesi üyeleri ile Koç Topluluğu şirketlerini taklit eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yatırım çağrıları da dahil olmak üzere yanıltıcı paylaşımlar yapıldığını açıkladı.

Holding tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu içeriklerin tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanarak, vatandaşların bu tür paylaşımlara kesinlikle itibar etmemesi istendi. Açıklamada, kişisel ve finansal bilgilerin paylaşılmadan önce mutlaka kaynağın doğrulanması gerektiğine dikkat çekilirken, yatırım işlemlerinin yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi.

Koç Holding, Koç Ailesi mensupları ve Koç Topluluğu şirketleriyle hiçbir bağlantısı bulunmayan bu sahte içeriklere karşı hukuki sürecin başlatıldığını da duyurdu. Doğru ve güncel bilgilere ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamalardan, holdingin resmi internet sitesi koc.com.tr’den ve kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği hatırlatıldı.