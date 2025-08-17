KOÇ Holding şirketlerinden Defaş madenciliğin Kırşehir’de hayata geçireceği Kırşehir Altın Madeni Projesi’ne tepkiler sürerken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yön, SÖZCÜ’ye konuştu. Bölgedeki su kaynaklarına dokunulmayacağını ve kuş çeşitliliğini korumak için ‘kuş topları’ yapılacağını iddia eden Yön, maden projesine dair merak edilen sorularımızı cevapladı.

Kırşehir Altın Madeni Projesi’ne ilişkin iddialar hakkında neler söylemek istersiniz?

Kırşehir Altın Madeni Projesi top lam 3.5 milyar TL yatırımla gerçekleştirilecek ve tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde çalışılmış önemli bir projemiz. Öncelikle en çok dile getirilen iki konuya açıklık getireyim. Projede siyanür kesinlikle kullanılmayacak, zenginleştirme için yalnızca flotasyon yöntemi uygulanacak. Bu husus ÇED raporunda da sabit. Ayrıca projenin su ihtiyacı, bölgedeki kaynaklardan değil, 90 kilometre uzaklıktaki Kapulukaya Barajı’ndan Devlet Su İşleri DSİ onayıyla ve tahsisiyle karşılanacak. Dolayısıyla Seyfe Gölü, Kızılırmak Havzası ve Kırşehir su kaynaklarının projeden etkilenmesi beklenmiyor. uluslararası standartlara uygun, geçirimsiz altyapıya sahip 19 milyon metreküplük atık barajı projelendirildi.

Mezarlık alanı proje alanına dahil mi?

Hayır, mezarlık alanı ÇED sınırımızın tamamen dışında. Bu alan, proje planlama sürecinde özel olarak korunacak bölgeler arasında belirlendi ve tel örgü ile koruma altına alındı. ÇED sınırımızın dışında herhangi bir faaliyetimiz olmayacak.

Maden sahasında uranyum, lityum ve toryum bulunmasıyla ilgili ne söylersiniz?

Proje kapsamında 96 bin 176 adet numune analiz edildi ve bu sonuçlar ilgili bakanlıklarla paylaşıldı. Analizlerde, uranyum, toryum, lityum gibi elementlerin varlığından bahsedilebilecek sınır değerlerin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmadı. Dolayısıyla bu iddia gerçek değil. Ayrıca takip ettiğimiz standartlar gereği, tüm sondaj karotlarımızın yarısı saklanıyor. Talep edilmesi durumunda seçilecek karotlardan istenilen analizler tekrarlanabilir.

Bu sürecin paydaş yönetimi ve kamuoyu bilgilendirmesi ne kadar şeffaf yapıldı?

ÇED sürecimiz başından beri şeffaflık ve paydaş katılımı ilkelerine dayalı olarak yürütüldü. Yasal gerekliliklerin ötesinde, bölge halkı, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle çok sayıda görüşme, bilgilendirme toplantısı düzenledik. Süreçte yer alan 25 kamu kurumundan alanında uzman olan 23’ü olumlu görüş verdi, sadece Kırşehir ve Özbağ belediyeleri öncelikli itirazları olan su ve siyanür konularındaki soru işaretlerine yanıt vermemize rağmen olumsuz görüş iletti. ÇED raporu kamuoyunun erişimine açık şekilde yayımlandı. Bundan sonraki süreçte de aynı şeffaflık anlayışıyla paydaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Proje, toplam 3.5 milyar TL yatırımla hayata geçecek

Ne büyüklükte bir madenden bahsediyoruz?

Kırşehir Altın Madeni Projesi, yılda 2 milyon ton cevher işleme kapasite sine sahip, 1 zenginleştirme tesisi, 1 maden atık depolama tesisi ve toplam 5 açık ocaktan oluşuyor.

Kırşehir projesinde siyanür kullanacak mısınız?

Hayır, Kırşehir Altın Madeni Projesi’nde siyanür kesinlikle kullanılmayacak. Projemizde zenginleştirme metodu tüm baz metallerin de zenginleştirme metodu olan flotasyon yöntemi olacak. Bu yöntem, hem dünyada hem ülkemizde yaygın olarak kullanılıyor.

Madencilik çok su kullanan bir sektör, bölge zaten kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Su kullanımını nasıl yöneteceksiniz?

Su ihtiyacı yerel kaynaklardan karşılanmayacak. Su, Kapulukaya Barajı’ndan temin edilecek. Ayrıca su verimliliğini artırmak amacıyla, süreçte kullanılacak suyun bir bölümünün geri kazanılması için planlarımız var. Kırşehir il veya ilçe bele diyeleriyle iş birliği yaparak atık su arıtma tesisi kurulması ve arıtılmış gri suyun projede yeniden kullanılması da gündemimizde. Bölgede herhangi bir su kuyumuzun bulunmadığını da özellikle belirtmek isterim.

AKP milletvekilinin şirketi Fernas ile yollarınız nasıl kesişti ve ortaklık kuruldu?

Fernas ile ortaklığımız 2011 yılında başladı. Fernas ile ortaklık kurduğumuzda Ferhat Nasıroğlu siyasetin içerisinde bir isim değildi. Ortaklık yapımız tamamen sektörel ve profesyonel esaslara dayanıyor; tüm faaliyetlerimiz ulusal ve uluslararası mevzuata, bağımsız denetimlere ve şirket içi yüksek standartlarımıza uygun şekilde yürütülüyor.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Proje 2 milyon ton cevher işleme kapasite sine sahip ve toplam 5 açık ocaktan oluşuyor.

Madenin yer aldığı bölgede, şirkete ait herhangi bir su kuyusu bulunmuyor.

Kırşehir Altın Madeni Projesi toplam 3.5 milyar TL yatırımla gerçekleştirilecek.

Atık depolama için geçirimsiz alt yapıya sahip 19 milyon metre küplük atık barajı projelendirildi.

Proje, Türkiye’nin mevcut altın üretim kapasitesini yüzde 5 artıracak.

Madenin ömrü boyunca projenin etkileri bağımsız uzmanlarca sürekli gözlemlenecek.

4 maden sahası ve 33 ruhsatı var

Şirketin madencilik faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Defaş Madencilik, sektörde 68 yıllık deneyime sahip Demir Export’un büyük ortak olduğu bir şirket. Demir Export 1957’den bu yana ülkemizin doğal kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde değerlendirerek ülke ekonomisine kazandırmak için faaliyet gösteriyor. Bugün kömür, demir cevheri, bakır ve çinko konsant releri ile dore altın üreten Demir Export; 3.000 çalışanı, 4 maden sahası, 3 projesi ve 33 maden ruhsatıyla sektörün köklü şirketlerinden biri konumunda. 2011’de Soma Eynez bölgesinde Demir Export Fernas iş ortaklığı yeraltı kömür üretim taahhüt faaliyeti üstlendi. Bu faaliyeti 2019 ‘da kurulan Defaş Madencilik’le birleştirdik. Bu işletmemiz, kısa sürede Avrupa’nın en verimli yeraltı kömür işletmesi oldu.

Atık tesisinin üzeri ‘kuş topu’ olacak

Seyfe Gölü kuşların da beslenme, üreme, konaklama alanı. Kuşların atıklara temasını nasıl engelleyeceksiniz?

Proje sahamızın Seyfe Gölü ile herhangi bir sınırı yok; göl projemize 15.3 kilometre mesafede. Seyfe Gölü’nün öneminin farkındayız; burası kuşların beslenme, üreme ve konaklama açısından uluslararası öne me sahip bir ekosistem. Bizim projemiz, bu havzadan su çekmeyecek. Atık depolama tesislerimizde kuşların teması ihtimaline karşı önleyici tedbirler de planladık. Bunların başında yüzeyin ‘kuş topları’ ile kaplanması geliyor. Özetle hem konum hem de teknik önlemler sayesinde Seyfe Gölü’ndeki kuş popülasyonu ve habitatı üzerinde projemizden kaynaklı olumsuz bir etki oluşmayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca alanında yetkin ornitologlarla kuş hareketlerini gözlemleyecek ve tüm dönemleri kapsayacak çalışmalar yürüteceğiz. Modern ve verimli yeraltı kömür işletmesi oldu.

Bağımsız uzmanlar sürekli izleyecek

Maden; çevreyi, biyoçeşitliliği, tarımı ve hayvancılığı nasıl etkileyecek? Bunun analizini yaptırdınız mı?

Çevre, biyoçeşitlilik, tarım ve hayvancılık üzerindeki olası etkilerini değerlendirdik. Biyoçeşitlilik, flora-fauna, depremsellik, sosyal durum değerlendirmesi gibi başlıklarda uzman ekiplerce bağımsız çalışmalar ve analizler gerçekleştirildi; olumsuz bir etki öngörülme di. Maden ömrü boyunca projenin etkileri bağımsız uzmanlarca sürekli gözlemlenecek ve raporlanacak.

TÜRKiYE’NiN KAPASiTESiNi %5 ARTIRACAK

Bu madenin ülke ekonomisine nasıl katkıları olacak? Madencilik, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde stratejik bir role sahip. Sektör, GSYH’nın yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor ve altın, ithalat kalemleri arasında dış ticaret açığına en fazla etki eden ürünlerden biri. Son 5 yılda Türkiye 1.595 ton altın ithal ederek yaklaşık 98.3 milyar dolar ödedi. Bu da yılda ortalama 20 milyar dolarlık döviz çıkışı demek. Kırşehir Altın Madeni Projesi, ülkemizin altın üretim kapasitesine katkı sağlayacak.

Türkiye’nin mevcut 36 tonluk yıllık altın üretiminin kısa sürede 50 tona, orta vadede 100 tona çıkarabilecek imkanlara ve kapasiteye sahip. Bu kap samda Kırşehir projesi Türkiye’nin mevcut altın üretim kapasitesini yüzde 5 oranında arttırmaya katkı sunacak.