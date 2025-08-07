Kırşehir’de Koç Holding ile AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun ortaklaşa kurduğu DEFAŞ adlı şirket, koruma altındaki Kuş Cenneti Seyfe Gölü kıyısında altın madeni işletmek için proje hazırladı. Çevre Bakanlığı inceleme ve değerlendirme komisyonu, projeye ilişkin kararı 3 ay sonraya erteledi. Ancak tehlike geçmedi.

14 OCAK AÇILACAK

ÇED raporu için eksiklikler giderilip izin çıkarsa şirket, 22 bin dönüm arazide 3 ay sonra kazılara ve toprak çıkarmaya başlayacak. Siyanür havuzları oluşturulacak. 9 işçinin siyanürlü liç yığınları altında can verdiği Erzincan İliç’teki gibi faciaya yol açan toprak kuleleri dikilecek. Bölgede altın aramak üzere 14 ayrı ocak açmayı planlayan DEFAŞ şirketi, 32 milyon metreküplük üç zehirli atık barajı da inşa edecek.

KÜMES BİLE YAPILAMAZ

Kırşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kenti bekleyen çevre felaketini SÖZCÜ’ye anlattı. Koç Holding ile Nasıroğlu tarafından ortak açılmak istenen altın madeninin şehrin bütün doğasını yok edip yaşanmaz hale getireceğini belirten Ekicioğlu, “Ramsar Uluslarası Koruma Bölgesi olan Seyfe Gölü civarında kümes bile yapılamaz ama altın madeni kuracaklar” dedi. Ekicioğlu, “Koç Holding ve AKP’li vekilin ortaklığında kurulacak altın madeni şehrimizi katledecek. Yılda 37.5 milyon ton toprak çıkarıp vahşi şekilde su tüketecekler. Kırşehir’in gururu Neşet Ertaş’ımızın seslendirdiği ‘Allı Turnam’ türküsüne konu olan Seyfe Gölü kuş cennetini de yok edecekler” ifadesini kullandı. Ekicioğlu şunları söyledi:

‘DESTEK UMUT OLUYOR’

“Göçmen kuşların konakladığı Seyfe Gölü’ne sıfır noktaya kadar arama ruhsatı almışlar. Suyumuzu, doğamızı zehirleyecekler. Kuş cennetimizi, tarımı, hayvancılığımızı hepsini kaybetme riski ile karşı karşıyayız. Zaten küresel iklim değişikliği nedeniyle de su krizi var. Bu şirketler de madencilik faaliyeti ile Kırşehir’in tükettiği kadar su tüketecek. Vatandaşların katılımı ve desteği de giderek büyüyor. Bu konudan yeni haberdar olanlar da var ve onlar da aramıza katıldıkça umudumuz artıyor. İliç örneğini veriyoruz, anlatıyoruz. Vatandaş daha duyarlı.”

Zehri halka kârı şirkete

Ekicioğlu, “Şu ana kadar Türkiye’deki altın madenciliğinde 220 milyon dolar devlete kalmış, uluslararası şirketlere kalan ise 4.5 milyar dolar civarında. Bütün bölge halkıyla hep birlikte bu madenlerin bugünkü teknolojiyle çıkarılmasını istemiyoruz. Çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle belki 100 yıl sonra çıkarılacak. Toz bulutlarıyla bütün kent zehirlenecek” dedi.

Rakamlarla katliam

- Seyfe Gölü, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından. 27’si nesli tükenme tehlikesinde bulunan 187 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

- Çıkarmak istedikleri altın bir tonda yarım gram.

- Tesise günde 1.3 milyon litre su pompalanması planlanıyor. Yıllık su ihtiyacı ise yaklaşık 500 milyon litre. Bu koca bir ilçenin yılda harcayacağı toplam su kadar.

- TÜİK 2024 verilerine göre; madene yakın tarım arazilerinde verim yüzde 60 düşüyor.

- 2025 verilerine göre; 50’den fazla köy maden için boşaltıldı.

Bakırtepe bu hale geldi

Koç Holding’e bağlı Demir Export, Sivas Kangal yakınlarında bulunan Bakırtepe’de 2013’ten bu yana siyanürle altın arıyor. Yöre halkı ‘doğamızı yok ediyor’ diyerek projeyi yargıya taşıdı. İkisi Danıştay’dan dört kez yürütmeyi durdurma kararı alındı. Ancak şirket faaliyetlerine devam etti, birçok kez kapasite artışına gitti. 1500 futbol sahası büyüklüğündeki alanda tıpkı İliç’teki gibi liç yığınları oluşturuldu.

Bölgede Alevilerin ziyaret yeri var. Hazreti Hızır’ın yardım etmekten yorgun düşünce burada dinlenip tepesindeki bir kayanın içine oyulmuş kuyadan su içtiğine inanıyor. Kalkım Köyü’nde doktor balıkların gözesi bulunuyor. Molla Deresi höyüğü sit alanı. Sivaslıların ‘doğamızı yok ediyor’ diyerek projeye karşı açtığı davanın son duruşması geçen nisanda görüldü ve ertelendi. Yöre halkı bölgedeki toplu kuş ölümlerine dikkat çekerek, “Siyanürlü altın madeni projesi sularımızı kurutacak. Bölgeye özgü doktor balıklarının soyu tükenecek” diyor.

Koza’nın altın madeni Eskişehir Kaymaz’ı çöle çevirdi.

Ormana talan sırası

Koç Holding ve AKP’li vekilin ortak olduğu DEFAŞ’ın, Kırşehir’de siyanürle altın madeni arama projesi henüz onay almadı. Ancak maden için Kervansaray ve Bozçalı dağları şimdiden delik deşik edildi. DEFAŞ’ın projesi onay alır ve faaliyete geçerse devamı da gelecek. Kırşehir Koruma Platformu Sözcüsü Deniz Gümüşel’in verdiği bilgiye göre; Eti Gümüş, Koza, Universal, Eti Bakır ve Nurol bölgede altın madeni aramak için sırada bekliyor.

Nurol Holding’e bağlı TÜMAD Madencilik, Kırşehir’de altın aramak için çalışmalar yürütüyor. İzmir, Çanakkale, Gümüşhane, Eskişehir ve Kayseri’deki madenleri doğa katliamına neden olan Koza’nın hedefinde de Kırşehir var.