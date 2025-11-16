QS’in yayımladığı yeni verilere göre Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında önemli bir yer değişikliği yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi performanslarını artırırken, Koç Üniversitesi ilk iki sıradaki yerini kaybetti. Türkiye’nin en iyi üniversitesi unvanı bu yıl ODTÜ’ye geçti.
Açıklanan sıralamaya göre Türkiye’nin en iyi 26 üniversitesi şöyle:
26. Rütbe 1401+, Sakarya Üniversitesi
25. Rütbe 1401+, İstanbul Bilgi Üniversitesi
24. Rütbe 1401+, Anadolu Üniversitesi
23. Rütbe 1401+, Akdeniz Üniversitesi
22. Rütbe 1201-1400, Selçuk Üniversitesi
21. Rütbe 1201-1400, Özyeğin Üniversitesi
20. Rütbe 1201-1400, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)
19. Rütbe 1201-1400, İstanbul Aydın Üniversitesi
18. Rütbe 1201-1400, Erciyes Üniversitesi
17. Rütbe 1201-1400, Dokuz Eylül Üniversitesi
16. Rütbe 1201-1400, Çukurova Üniversitesi
15. Rütbe 1201-1400, Atatürk Üniversitesi
14. Rütbe 1001-1200, Marmara Üniversitesi
13. Rütbe 1001-1200, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)
12. Rütbe 1001-1200, Ege Üniversitesi
11. Rütbe 901-950, Gazi Üniversitesi
10. Rütbe 731-740, Yıldız Teknik Üniversitesi
9. Rütbe =697, Ankara Üniversitesi
8. Rütbe =628, İstanbul Üniversitesi
7. Rütbe =571, Hacettepe Üniversitesi
6. Rütbe 415, Bilkent Üniversitesi
5. Rütbe =404, Sabancı Üniversitesi
4. Rütbe =371, Boğaziçi Üniversitesi
3. Rütbe 323, Koç Üniversitesi
2. Rütbe 298, İstanbul Teknik Üniversitesi
1. Rütbe =269, Orta Doğu Teknik Üniversitesi