QS’in yayımladığı yeni verilere göre Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında önemli bir yer değişikliği yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi performanslarını artırırken, Koç Üniversitesi ilk iki sıradaki yerini kaybetti. Türkiye’nin en iyi üniversitesi unvanı bu yıl ODTÜ’ye geçti.

Açıklanan sıralamaya göre Türkiye’nin en iyi 26 üniversitesi şöyle:

26. Rütbe 1401+, Sakarya Üniversitesi

25. Rütbe 1401+, İstanbul Bilgi Üniversitesi

24. Rütbe 1401+, Anadolu Üniversitesi

23. Rütbe 1401+, Akdeniz Üniversitesi

22. Rütbe 1201-1400, Selçuk Üniversitesi

21. Rütbe 1201-1400, Özyeğin Üniversitesi

20. Rütbe 1201-1400, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

19. Rütbe 1201-1400, İstanbul Aydın Üniversitesi

18. Rütbe 1201-1400, Erciyes Üniversitesi

17. Rütbe 1201-1400, Dokuz Eylül Üniversitesi

16. Rütbe 1201-1400, Çukurova Üniversitesi

15. Rütbe 1201-1400, Atatürk Üniversitesi

14. Rütbe 1001-1200, Marmara Üniversitesi

13. Rütbe 1001-1200, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)

12. Rütbe 1001-1200, Ege Üniversitesi

11. Rütbe 901-950, Gazi Üniversitesi

10. Rütbe 731-740, Yıldız Teknik Üniversitesi

9. Rütbe =697, Ankara Üniversitesi

8. Rütbe =628, İstanbul Üniversitesi

7. Rütbe =571, Hacettepe Üniversitesi

6. Rütbe 415, Bilkent Üniversitesi

5. Rütbe =404, Sabancı Üniversitesi

4. Rütbe =371, Boğaziçi Üniversitesi

3. Rütbe 323, Koç Üniversitesi

2. Rütbe 298, İstanbul Teknik Üniversitesi

1. Rütbe =269, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 