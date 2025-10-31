İzlanda, son 100 yılın en şiddetli kar yağışıyla mücadele ediyor. Başkent Reykjavik'te kar kalınlığının 27 santimetreyi bulmasıyla hayat durma noktasına gelirken, 1921'den bu yana kaydedilen en yoğun yağış, ülkeyi kışa hazırlıksız yakaladı.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik, alışılmadık yağan rekor seviyedeki karla adeta beyaza gömüldü.

Şehri etkisi altına alan yoğun yağış kaosa neden olurken, yetkililer güvenlik gerekçesiyle halka "evde kalın" çağrısı yaptı. Belediye ve emniyet güçleri, karla kaplanan yolları açmak için seferber oldu ancak kar temizleme araçları, sahipleri tarafından terk edilmiş araçlar nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü.

Meteorologlar, bu sıra dışı doğa olayını, ani sıcaklık düşüşlerine ve yoğun yağışa yol açan bir soğuk hava akımı olan "soğuk havuz" olgusuna bağlıyor. Genellikle yağmur veya sulu kar görülen Ekim ayları için rekor seviyedeki bu yağış, İzlanda Meteoroloji Enstitüsü'nü sarı ve turuncu alarm vermeye itti. Emniyet güçleri de sürücüleri uyararak, yaz lastiği takılı araçların trafiğe çıkmasının kesinlikle yasaklandığını duyurdu.

Uzmanlar, bu tür hava anomalilerinin sadece İzlanda ile sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Orta Avrupa'nın dağlık bölgelerinde son 10 yıldır görülmeyen benzer hava olaylarının yaşandığını belirten bilim insanları, bu nadir durumların gezegenin karşı karşıya olduğu önemli iklim değişikliklerinin bir göstergesi olduğunu vurguluyor.