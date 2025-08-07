Ankara Tabip Odası, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) sınırları içerisinde yer alan 403 bin metrekarelik ormanlık alanın Medipol Üniversitesine tahsis edilmesine tepki gösterdi.

“Kararın kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğu’’ belirtilen açıklamada, üniversitenin kurucuları arasında yer alan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bağlantısı hatırlatılarak şöyle denildi:

“Vakıf üniversitelerinin hükümete veya iş çevrelerine yakınlığı gibi siyasi ve ekonomik rant faktörleri, sağlık politikalarında ve tıp eğitiminde belirleyici olmaktan çıkarılmalıdır. Sağlık hizmetlerinin özelleştirildiği, ihale ve imtiyaz süreçlerinde şeffaflık ilkesinin ihlal edildiği, usulsüz kaynak transferinin yoğunlaştığı bir sistemde kent ve çevre sağlığı ile nitelikli tıp eğitimi ve sağlık hizmetinden bahsedilemez.’’