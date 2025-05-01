Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 Mayıs Kutlamaları için alanda toplanan farklı siyasi ve sivil toplum temsilcileri arasında yaşanan gerginlik, kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü.
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sloganlarından rahatsız olan DEM Parti, ADD’lilere sözlü tartışmaya girdi. Tertip komitesi tarafından Kürtçe sloganların da atıldığı alanda bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Katılımcıların anons edildiği sırada yan yana bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi ve DEM Parti arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
ADD VE DEM PARTİ GERGİNLİĞİNE VEKİLLER SON VERDİ
ADD ile DEM parti arasında yaşanan gerginliği yatıştırmak amacıyla grubun arasında gelen CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP il Başkanı Bülent Sarı, ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Alanda bulunan işçilerin kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganlarının atılmasıyla taraflar ayrıldı.