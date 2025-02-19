Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan jandarma trafik aracı, yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada 2 jandarma personeli yaralandı.
Alınan bilgiye göre Karamürsel ilçesine bağlı kırsal Oluklu Mahallesi, Aşıklar Tepesi mevkisinde seyir halinde bulunan jandarma trafik aracı, kar sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Yaklaşık 15 metre yükseklikten yuvarlanan araçta bulunan jandarma personeli F.K. ile O.S. yaralanırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Kar sebebiyle ekipler bir süre bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan O.S. hastaneye kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan F.K. ise ambulansta tedavi edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.