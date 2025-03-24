Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler akşam saatlerinde CHP İzmit İlçe Örgütü önünde toplanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden kitleye müdahale etti. TOMA’dan tazyikli su sıkan, çevik kuvvet ekipleri ile kitleyi dağıtan emniyet güçleri biber gazı kullandı.
Polisin kullandığı biber gazı nedeniyle Endüstri Meslek Lisesi ile Fethiye Caddesi arasındaki geniş alanda vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti..
KOMİSER "TALİMATSIZ SIKTIK"
Kocaeli Gazetesi’nden Cihat Polat, haberine göre polisin müdahalesi devam ederken emniyet müdürü Zafer Güven, biber gazı sıkan çevik kuvvet polislerinin komiserini azarladı.
Zafer Güven’in tepkisi, söz konusu biber gazının talimatsız kullanıldığını ortaya çıkardı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün talimatsız biber gazı kullanan görevliler hakkında işlem yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
İŞTE TARTIŞMA
Emniyet müdürü Zafer Güven ile çevik kuvvet komiseri arasında yaşanan diyalog şöyle;
Zafer Güven: “Komiser… Nerede komiser… Oğlum kim dedi gaz kullanın diye?”
Komiser: “Talimatsız sıktık”
Zafer Güven: “Ne demek talimatsız? Söylemiyor muyuz oğlum! Gaz kullanmayacaksın demiyor muyuz?”