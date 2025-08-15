Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Suludere Mahallesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen yoğun duman, rüzgarın da etkisiyle kilometrelerce uzağa taşındı.

Yangın bölgesinden gelen duman bulutları, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesinin üzerini kapladı. Şehir silüeti, gri renkli duman tabakası altında kaldı.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Bölge sakinleri, gün içinde havanın karardığını ve is kokusunun belirgin şekilde arttığını ifade etti. Kentin birçok noktasından görülen bu duman tabakası, vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Yangını kontrol altına almak için Kocaeli’de çok sayıda ekip karadan ve havadan müdahale ediyor. Rüzgarın yönü ve şiddeti, hem yangının hem de dumanın yayılmasını kolaylaştırıyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.