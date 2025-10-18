Kocaeli'nin Körfez ilçesinde birlikte yaşadığı S.A.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan 42 yaşındaki Şengül Bayrak, boğazından ağır yaraladı. Polis, S.A.’yı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre Körfez ilçesinde S.A., birlikte yaşadığı Şengül Bayrak’la henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.A., bıçakla Bayrak'ı boğaz kısmından yaraladı.

Yaralı halde kaçan Bayrak, ilçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi ile Eyüp Sokak kesişme noktasındaki bir marketin yanında yere yığıldı.

Bayrak'ı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayrak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin tamamlanmasıyla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Bayrak’ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan S.A., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.