Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik üretim ve depolama tesisinde meydana gelen patlama sebebiyle çıkan yangında 6 çalışan yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerden ikisinin 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklar olduğu ortaya çıkmıştı. Yangında can veren kişilerin 3 çocuk annesi Esma Dikan, 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz, Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.