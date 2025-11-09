Yangın, dün 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası’ndaki 2 katlı kozmetik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 6 kişinin hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadınlara edilen küfürler sosyal medyada gündem oldu.
KÜFÜRLER ETTİLER
Yangında hayatını kaybeden Esma Dikan (65), Hanım Gülek(65), Şengül Yılmaz(55), Nisa Taşdemir(17), Tuğba Taşdemir(18), Cansu Esatoğlu'nun(16) cenazelerinin ardından sosyal medyada edilen küfürler pes dedirtti.
İŞTE AKILALMAZ YORUMLAR...