Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

7 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatıldığının ifade edildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle:

YANGINDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybedenlerin aralarında 2 çocuk da bulunduğu ortaya çıktı.

Yangında can veren kişilerin 3 çocuk annesi Esma Dikan, 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz, Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

PATRON KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri, iş yerinin sahibi K.O.'yu Yalova'da yakaladı. Aracında valizleriyle birlikte yakalanan K.O.'nun kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi. K.O.'nun oğlu İ.O. polis tarafından aranıyor.