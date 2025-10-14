2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi.
Maç öncesinde Kocaeli Stadı'nın tribünlerinde yer alan koreografi sosyal medyada gündem oldu.
Stadyumun ekran karşısında kalan tribününde açılan 'Türk önde Türk ileri' yazılı pankart ile A Milli Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem, A Milli Futbol Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Basketbol Takım Kaptanı Cedi Osman'ın yer aldığı koreografi yer aldı.
Söz konusu koreografiye tüm stada dağıtılan Türk bayrakları eşlik ederken, Kocaeli Stadı'nda muheşem bir atmosfer oluştu.