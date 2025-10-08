Modern teknolojiyle donatılacak tesiste yıllık 25 bin 962 ton üretim yapılacak. Şirket tarafından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelendi. Rapor, 30 Eylül itibarıyla hem Bakanlık hem de İl Müdürlüğü’nde 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı. Yetkililer, gelen görüşlerin karar sürecinde dikkate alınacağını açıkladı.

Üretimin yüzde 70’i ihracata gidecek

ÇED raporuna göre, üretilecek lastiklerin yüzde 30’u iç pazara, yüzde 70’i ise ihracata yönelik olacak. Üretim süreci; kauçuk ve diğer hammaddelerin karıştırılması, şekillendirilmesi, pişirilmesi ve kalite kontrol aşamalarını kapsayacak.

Tesisin çevresel etkilerini en aza indirmek için jet filtre, aktif karbon filtre ve kapalı sistem üretim teknolojileri kullanılacak. Emisyon kaynaklarına davlumbaz sistemleri kurulacak ve uygun filtrelerle hava kalitesi korunacak.

175 kişiye istihdam sağlayacak

Toplam 175 kişiye istihdam yaratacak olan fabrikada kullanılacak su, Alikahya OSB şebekesinden temin edilecek. Raporda, projenin bölge açısından uygun olduğuna dair Alikahya OSB yönetiminin olumlu görüşü de yer aldı.

İnşaat süreci makine montajı ve revizyonu kapsayacak

Daha önce aynı alanda kord bezi kaplama faaliyeti için ÇED görüşü alınmış ancak üretim hiç başlamamıştı. Sadece dört kaplama makinesi ile dört kaplama ve besleme hattının kurulumuna başlanmıştı. Mevcutta üretim yapılmadığı belirtilen raporda, “Projenin inşaat aşaması, mevcut yapıların revizyonu ile yeni makine ve ekipmanların montajını kapsayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Dev yatırım, bölgeye yeni bir soluk getirecek

979,6 milyon liralık bu yatırım, Kocaeli’nin sanayi potansiyelini daha da güçlendirecek. Yüksek üretim kapasitesi ve ihracat hedefiyle Harmony Lastik’in tesisi, hem Türkiye’nin lastik üretim gücüne hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak.