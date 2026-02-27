Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-Beyazlılar 4-0'lık Göztepe galibiyetinin moraliyle gelirken; ev sahibi ise geçen haftaki 2-0'lık Çaykur Rizespor mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere kalan iki takımın mücadelesine yaklaşık 1 hafta kala Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bizim gibi takımların tüm sezon yüksek tempoda oynaması kolay değil ama oyuncularımız bunu sahaya yansıtabiliyor. Beşiktaş maçı bunlardan biri olmalı. Daha önce iç sahada oynadığımız maçlar gibi istekli olmalıyız. Beşiktaş ne kadar güçlü olursa olsun, bu maçı kazanmak ve puanlar almak için sahaya çıkacağız" şeklinde açıklama yapmıştı.

"UZUN ZAMANDIR BU MAÇI BEKLİYORDUK"

Selçuk İnan'ın bu açıklamalarından günler sonra Kocaelispor Başkanı Recep Durul da Beşiktaş maçı öncesi, "Beşiktaş maçında 35 bin civarında taraftarımız tribünlerde olacak. Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Mücadele sonunda da üç puanı alma hedefimiz var" diye konuştu.

28 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç, beIN Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak.