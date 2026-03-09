İKAS Eyüpspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu.

Kocaelispor 5’inci dakikada penaltı kazandı. Serdar Dursun, Onguene ile girdiği kafa topu mücadelesinde ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR, maçın hakemi Gürcan’a potansiyel penaltı incelemesi tavsiyesinde bulundu. Pozisyonu inceleyen hakem beyaz noktayı gösterdi. 6’ncı dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. ikas Eyüpspor 36’ncı dakikada gole yaklaştı. Ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bozok’un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

47’nci dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Serdar Dursun pasını Keita’ya aktardı. Keita’nın vuruşunda top direkten dönerek altıpas önüne sekti. Meşin yuvarlak bu kez Churlinov’un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda topu çizgi üzerinde Talha çıkardı. Dönen topu önünde bulan Agyei’nin vuruşunda ise Talha bir kez daha çizgi üzerinde gole izin vermedi.

Kocaelispor, konuk olduğu ikas Eyüpspor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrıldı.