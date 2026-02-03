İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ile bağlantılı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı'nın tüm mal varlığına el koydu.

Savcılık, dün yaptığı açıklama ile Yazıcı hakkında 'yasa dışı bahis oynatma', 'yasa dışı bahis platformlarına altyapı desteği sağlama', '7258 sayılı yasaya muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma yürütüldüğünü belirtirken, Yazıcı'ya ait olduğu tespit edilen global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto paranın dondurulduğu ve Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı açıklanmıştı.

Hakkında tutuklama kararı bulunan ve Dubai'de olduğu değerlendirilen Yazıcı, sahibi olduğu Darkex adlı kripto varlık hizmet sağlayıcısı şirketinin reklamıyla yeniden gündem oldu.

SAVCILIĞA 'NİSPET YAPAR GİBİ' REKLAM VERDİ

Dün akşam 20.00'de başlayan Kocaelispor-Fenerbahçe mücadelesinde, reklam panolarında Yazıcı'nın sahibi olduğu 'Darkex' şirketinin reklamlarını yer verildi.

Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahis baronunun canlı reklamı yapılıyor! Şu an oynanan Kocaelispor-FB maçında stadın elektronik panolarında, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konulan Şeref Yazıcı'nın şirketi Darkex'in reklamları dönüyor. Savcılığa göre kara para, Dubai merkezli Darkex üzerinden aklanıyor. Yazıcı'nın ünlü bahis baronu Veysel Şahin'e bağlı olduğu iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.