Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK cephesi, karşılaşmanın hakemi Fatih Tokail'nin performansını eleştirdi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, maçın ardından hakem Fatih Tokail'i sert bir dille eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

"Maçın hakemi Fatih Tokail, son 2 yılda sadece 2 Süper Lig maçında görev yapmış. Birisi Kasımpaşa, diğeri Kocaelispor maçımız. Bu hakem bizi çok seviyor, hiç başka bir maça gitmiyor. Böyle hakemlere. yazık. Aslında FIFA kokartı vermeleri lazım. Azıcık futbol bilgisi olan, uzaktan yakından azıcık futbol bilen insanlar bu maçta Gaziantep FK'nin nasıl doğrandığını görecek. 2 maçımızı yönetmiş. Zor kurtulmuşuz.

Kocaelispor'u tebrik ediyorum. İki takımın da Türk futbolu adına güzel hocaları var. İyi işler yapacaklarına, ileride daha iyi olacaklarını umut ediyorum. Üzgünüz, yaşananları hak ettiğimizi düşünmüyoruz.

Gaziantep nasıl olsa sesini çıkarmıyor diye bu kadar bir kulübün üzerine gelinmez. Bu konuşmayla bir şeyin değişmeyeceğini de biliyorum. 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz. Hangi takım olursa olsun yazık. Çıkarsınız şerefinizle yenersiniz, onurunuzla yenilirsiniz. Futbolda bunlar var ama bu sezonun başından beri ilk defa bir maç yönetiyor. Türk futbolu adına bunu herkesin değerlendireceğini düşünüyorum."

BURAK YILMAZ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise maç sonrası düzenlenen basın toplantısında hakemin performansı ile ilgili şunları söyledi:

"Hakem zannediyorum, kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş. İkincisi de bu oluyor. Neden buraya gönderildikleri çok belli. Bugün gereğini yapıp, onu hemen kızağa çekecekler. Zaten maç vermedikleri bir hakem. Bize bunu yapanlar da muvaffak oldular. Ama bu kesinlikle bahane değil, biz de bugün kötü oynadık. Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremiyoruz. Penaltılar, frikikler, kırmızı kartlar sürekli bize oluyor. Bunun nedenini de ben biliyorum. Yaşamış olduğum bir olay var, yaşamış olduğum bir durum var. Onu da zamanı gelince açıklayacağım. Gaziantepspor için buradayım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedireceğim."