Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.
12. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası sağ çaprazından ortasında, altıpas çizgisinde istediği vuruşu yapamayan Haidara gol fırsatından yararlanamadı.
24. dakikada Linetty’nin soldan kullandığı kornerde ceza sahası önündeki Ahmet Oğuz'un sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, yerden seken topa altıpas önünde yükselen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0
37. dakikada Linetty’nin ceza sahası önünde vuruşunda, savunmadan seken topa hareketlenen Haidara’nın sert şutunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Tongya’nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutunda, top üstten az farkla dışarı çıktı.
56. dakikada Pereiara’nın sağ kanattan açtığı ortada altıpas içinde bulunan Metehan Mimaroğlu’nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
69. dakikada Churlinov’un ceza sahasının solundan arka direğe havalandırdığı topa hareketlenen Tayfur Bingöl’ün sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
77. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasında orta çizgiye yakın bir noktada topu kapan Dijksteel, hızlı bir şekilde sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun verdiği pasta altıpas çizgisindeki Tayfur Bingöl’ün vuruşunda, kaleci Velho topu kontrol etti.
Karşılaşma, Kocaelispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei (Dk 90+2 Syrota), Linetty (Dk. 83 Keita), Cafumana, Churlinov (Dk. 84 Can Keleş), Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl
Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur (Dk. 70 Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 60 Onyekuru), Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir (Dk. 60 Koita), Hanousek, Niang, Tongya (Dk. 88 Csoboth)
Gol: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor)