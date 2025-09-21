Süper Lig 6’ncı haftasında Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
45’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sowe’un ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.
45+5’inci dakikada Kocaelispor’un taç atışının ardından topun ceza sahasında Hojer’in eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısı sonunda pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
45+12’inci dakikada Petkovic, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1’lik skorla sona erdi.