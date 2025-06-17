Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, uzun süredir temasta olduğu Hırvat golcü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Bruno Petković'in, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile prensip anlaşmasına varılmıştır.
Bruno Petković, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için Cuma günü şehrimize gelecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Petkovic ile geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor başta olmak üzere birkaç Süper Lig ekibinin ilgilendiği iddia edilmiş ancak yıldız oyuncu Dinamo Zagreb'de kalmayı seçmişti.