Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor ile Hesap.com Antalyaspor, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri dakika 24'te Hrvoje Smolcic ile 37. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 32. dakikada Lautaro Giannetti attı.
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu galibiyetin ardından Kocaelispor puanını 23'e çıkarırken, Antalyaspor 15 puanda kaldı.