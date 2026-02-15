Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. Kocaelispor, 36. dakikada Daniel Agyei'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kocaelispor, 76. dakikada Serdar Dursun'un ayağından bir gol daha buldu ve Gaziantep FK karşısında durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi takım Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ın 81. dakikadaki golüyle skoru belirledi ve maçı 3-0 kazandı. Öte yandan Gaziantep FK, 47. dakikada Nazım Sangare'nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Süper Lig'de arka arkaya ikinci galibiyetini alan Kocaelispor, 30 puana yükseldi. Burak Yılmaz'ın takımı Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

