ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Lake Chippewa (Chippewa Flowage), aslında sıradan bir ada değil. Bu ada her yıl rüzgar ve su hareketlerinden dolayı yer değiştiriyor. Göl içerisinde bulunan ve tamamen doğal olan adanın hareket etmesini engellemek için bölge halkı kayıklarla destek sağlanıyor.

Yaklaşık 100 yıl önce bir barajın yapılmasıyla oluşan yapay gölde, eski bataklık alanlarına ait turba tabakalarının su yüzeyine çıkmasıyla ortaya çıkan bu ada, üzerinde ağaçlar ve bitkiler bulunan gerçek bir kara parçasından farksız. Ancak toprağı suya bağlı olmadığı için rüzgarın yönüne göre göl içinde serbestçe hareket edebiliyor.

HER YIL KONTROLDEN ÇIKIYOR

Her yıl tekrarlanan manzara ise aynı. Ada kontrolden çıkıp su yolunu kapatınca, göl çevresinde yaşayanlar tekneleriyle toplanıyor. Bazı yıllarda 25'e kadar tekne, birlikte iterek adayı tekrar güvenli konumuna taşıyor. Bölge sakinleri, bu ilginç operasyonu artık bir ritüel hâline getirdiklerini belirtiyor.

YÜZEN ADA TURİSTLERİN DE İLGİ ODAĞI

Adanın yüzmesinin bir engel olmadığını ifade eden uzmanlar, aynı zamanda ekolojik açıdan değerli bir mikro habitat oluşturduğunu belirtiliyor. Turba yapısı sayesinde karbon depolayabilen ada, çeşitli bitki ve hayvan türlerine doğal yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle adanın yok edilmesi yerine korunarak yönlendirilmesi tercih ediliyor.

Yerel yetkililer, Lake Chippewa’daki bu "gezgin ada"nın bölge için hem bir zorluk hem de ilgi çekici bir turistik unsur olduğunu ifade etti. Gölü ziyaret edenler, rüzgarın durumuna göre farklı noktalarda karşıladıkları bu doğa harikasına resmen hayran kalıyor.