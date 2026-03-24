Youtube'da yayın yapan Kanal Dünya kanalı İstanbul Bakırköy meydanında kadınlara "Kocan seni aldatsa affeder misin?" diye sordu. Uzun yıllardır evli olduğunu belirten iki kadının verdiği cevap ise sosyal medyada çok konuşuldu.

'BENİM EKMEĞİMİ VERSİN, ALDATSIN'

"Benim kocam 100 defa aldatmış" diyen bir kadın, "Ben diyorum ne olmuş, benim ekmeğimi versin, yemeğimi versin. Hala aldatıyor. Ekmeğimi veriyor, yemeğimi veriyor bana ne" ifadelerini kullandı.

'HER SENE İSTANBUL'A GELİP ALDATIYOR'

Yanındaki arkadaşı ise, "Affederim, çok aldatmış. Aç değiliz açıkta değiliz. Ne yapalım idare ediyoruz. Kızmıyorum, alışmışım artık. 20 senelik evliyim. Her sene İstanbul'a geliyor, beni aldatıyor. Alıştım artık" diye konuştu.