

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, ilginç açıklamalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. 2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenen 62 yaşındaki Sayan, 7. kez nikah masasına oturmuştu.

KADINLARA İLGİNÇ TAVSİYE

Evliliğinde bu kez mutluluğu yakalayan Sayan, bazı açıklamalarıyla da sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kez ev hanımlarına ilginç bir öneride bulunan ünlü şarkıcı "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" diyerek hem şaşırttı hem güldürdü.

EŞİNİN ESKİYEN ATLETLERİNİ ATMIYOR

Bir programa konuk olan Sayan, özel hayatına dair bazı ilginç bilgiler verdi. Eşinin eskiyen atletini atmadığını söyleyen Sayan, onlarla cam sildiğini itiraf etti.

Ünlü şarkıcının bu sözleri kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı.