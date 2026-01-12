Ataevler Mahallesi Divan Sokak’ta A.Y. ile eşi S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y’nin, eşini darbettiği ve başına şişeyle vurarak yaraladığı belirtildi.

Yaralanan kadın, kızını da yanına alarak evden uzaklaştı.

Yakınlardaki Edebali Camisi’ne sığınan S.Y.’ye sabah namazı için camide bulunan cemaat ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan S.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından tabancayla rastgele ateş ettiği iddia edilen A.Y.’nin kısa sürede polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.