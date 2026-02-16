Olay, 14 Şubat Cumartesi günü saat 10.15 sıralarında Sarıyer’deki oto sanayide meydana geldi. İddiaya göre Fevzi Ş., 1993 yılında kuzeniyle kurduğu oto cam şirketinde 14 yaşındayken çırak olarak işe aldığı Faruk D.’yi (46) 2006’da iş yerine ortak etti. Tarafların arası 2017’de hırsızlık malı alındığı iddiasıyla bozuldu. Fevzi Ş., hisselerini devrederek 2019’da iş yerinden tamamen ayrıldı. Bu süreçte cezaevine giren ve eşinden ayrılan Fevzi Ş.’nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Yaklaşık 6 ay önce oto sanayide yeniden iş yeri açan Fevzi Ş.’nin, eski ortağı Faruk Derici ve kuzeni tarafından müşterileriyle arasının bozulduğunu düşündüğü öne sürüldü. Sosyal medya üzerinden küfür içerikli paylaşım yapan Fevzi Ş. ile Faruk Derici arasında telefonda tartışma yaşandı. Bunun üzerine Fevzi Ş., kurusıkı tabancasını alarak Derici’nin iş yerine gitti. İş yerinde silahını çekerek tehditler savurduğu iddia edilen Fevzi Ş.’ye, Derici’nin eşi Serpil Derici (43) ve çevredeki esnaf müdahale etti. Şüphelinin bir ara üzerini çıkararak yarı çıplak halde aracına binip uzaklaştığı, ardından tekrar bölgeye geldiği belirtildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Fevzi Ş.’yi iş yerinde yakaladı. Çöpe attığı kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fevzi Ş., “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Tehdit ve hakaret” ile “Mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin poliste 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

'BU SEFER SOYUNMAYA BAŞLADI'

Olay sırasında eşinin önüne geçtiğini anlatan Serpil Derici, "İlk önce ben yukarıda ofisimdeydim. Bir gürültüyle aşağı indim 'Kapıya vurdular herhalde' dedim. İndim bir baktım. Şuradan bir cip döndü. İçindeki şahsı görünce 'Bir eylem gerçekleştirecek' dedim. Aşağı indiğimde zaten aracını buraya çekti. Silahta mermiyi hazırladı. Karşısına çıktım 'Neden buradasın git defol' dedim. Başka şekilde aileye zarar verecek cümleler konuşmaya başladı. Ben de ağzıma geleni söyledim. Onun istediği cevaplar değildi tabii. Bu sefer soyunmaya başladı. Zaten kamera kayıtlarında görmüşsünüzdür. Eşimi tahrik etmeye başladı. Zaten bizim kendisiyle daha önceden de devam eden davalarımız vardı. Sonuçlanmış davalarımız da vardı. Tahrik vardı; ona aslında saldırmanızı bekliyordu. Biz yapmadığımız için öyle bir eylem gerçekleştirdi. Eşim gayet sakin davrandı. Ben biraz mücadele vermek zorunda kaldım. Korku hissetmedim açıkçası. Öyle birşeyle ilk defa karşı karşıya geldim ama sonuçta ailem söz konusuydu. Gördüğünüz gibi ofisimin gördüğünüz gibi ana bağlantısı orası. Oraya çarpması sözkonusuydu; ilk geldiğinde çarptığında ben aşağıda da olabilirdim yani. Ölebilirdik ezilebilirdik. Altında çocuklar çalışıyor; onlar olabilirdi. Müşteri araçları var, müşterilerimiz olabilirdi. Çoğu şey olabilirdi. Biz artık kamuya bırakıyoruz. Şu an tutuklandı; davalarımız sürecek" diye konuştu.

'GEL BURAYA ŞEREFSİZ VURACAĞIM SENİ'

Faruk Derici ise eşinin silahla arasına girerek kendisini koruduğunu belirterek, yaşananların can güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Derici şöyle devam etti:

Faruk Derici ise, "Silahı gördüğünde ben yürümeye başlayınca eşim direkt silahla benim arama girdi. Tabiri caizse eşime sıkacağına bana sıksın gibi direkt girdi. Zaten ondan sonra işçi arkadaşlarımız burada çalışıyordu. Gözü dönmüş; işçi arkadaşlarımızı içeriye aldık. Arabayla içeriye girebilir. Maddi manevi burada cana kasıt var. Çalışan sigortalı elemanlarımız var orada. Avukatlarımız bizim işlerimiz hep resmi oldu. Eşim direkt sesi duyuyor köşeye çarptığı için merdivenlerden iniyor ve bu bölüme geliyor. Geliyor bu bölüme çarpıyor demire çarpıyor ve devam ediyor. Çarptığında muhasebede sigortalı işçi olarak çalışan eşim aşağı iniyor deprem oldu zannediyor ve bu bölüme geliyor ve şu anda sizin bulunduğunuz yere arabayı park ediyor arabadan iner inmez silahını çekiyor ve mermiyi hazırlıyor; eşime doğru dolduruyor ben de ne oldu diye kapıya çıkıyorum 'Gel buraya şerefsiz vuracağım seni' diyor.

'KOCANIN DOSTU VAR'

Ben de 'Ben buradayım vurmak istiyorsan vurabilirsin, senin benimle ne işin var bizim hukukumuz seninle bitti' diyorum. Eşime 'Kocan seni aldatıyor', 'Kocanın dostu var' diyor. Eşim de 'Benim kocamın öyle bir şeyi olmadı olamaz. Bir problem varsa git başkasıyla hallet. Kocam aldattıysa da beni aldatıyor. Yürü git' diyor. Esnaf arkadaşlar geliyor 'İşinize gücünüze bakın' diyor. Silahı doğrultmaya devam ediyor. Ben de 'Madem doğrulttun sıkabiliyorsan sık' diyorum ve esnaf arkadaşlar beni içeriye götürüyorlar. Devamında şu bölümde duruyor, soyunuyor. Silahı doğrultmaya devam ediyor. Silahını kaputa koyuyor, soyunuyor. Burada gövde gösterisi, hakaretler, aşağılamalar. Devamında da şuradaki sağlam blok, kolon dediğimiz bloğa çarpıyor ve o kepenk bölümünü kopartıyor. Devamlı gidiyor bir dükkana saklanıyor. Memurları zaten biz geldiğinde çağırmıştık. Bizim işimiz adaletle, başka bir işimiz yok. Memur arkadaşlar da yakaladı, gereğinin yapılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Fevzi Ş. ise ifadesinde, müşterileriyle arasının bozulduğunu düşündüğü için öfkelendiğini, alkollüyken paylaşım yaptığını ve kendini kaybettiğini söyledi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.