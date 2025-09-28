Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Vergi Dairesi önünde yaşandı.
TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
İddiya göre trafik ekipleri, 67 AAK ... plakalı motosikleti durdurup ceza kesmek istedi.
Sürücü ve eşi cezaya itiraz ederek polisle tartıştı. Kadın, ceza yazılmadan motosikleti terk edip kaçmaya çalıştı ancak ekipler tarafından yakalandı.
KADINA GÖZALTI
Kadının elindeki kaskla polise saldırmak istemesi üzerine ekipler sert bir karşılık vererek, kadına ters kelepçe takmak istedi. Kadın karakola götürüldü.
Polis memuru, kendisine vurmak isteyen kadından şikayetçi oldu.