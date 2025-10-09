Bir 'aldatma' iddiası sosyal medyada viral oldu. Bir kafeye telefonunun kamerasını açarak giren kadın, kocası ile bir kadını baş başa otururken yakaladı.

'BU ADAM HALA BENİMLE EVLİ!'

"Boşanmayı bekleyemedin" diyen kadın, masadaki çiçeği gördükten sonra şunları söyledi:

"Hayırlı olsun... Çiçeğin de çok güzelmiş bu arada, tebrik ederim. Çocukları evde bırakıp burada...

'BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU'

Bu adam hala benim ile evli, bu da sevgilisi! Çiçeğini de almış, el ele tutuşup gelmişler. Düne kadar telefonda annemi tehdit ediyordu 'kızını öldüreceğim' diye..."

'ABİ ŞOKA MI GİRDİ YOKSA ÇOK MU RAHAT?'

Boş bir kafede çekilmiş görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Kullanıcılar, "Adam sigarayı yutuyordu az daha", "Tam tersi olsa kadın bıçaklanmıştı veya tüfekle vurulmuştu", "Son fırt çekişindeki çaresizlik", "Abi şoka mı girdi yoksa çok mu rahat çözemedim", "Çayı kafasına dökseydi keşke" şeklinde yorumlar yaptı.