Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde 10 Ağustos’ta, erkek kuaförü Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek cinayetle sonuçlandı. Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya’ya peş peşe ateş etti. Neşe Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, Onur Karakaya da aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri işlemlerinin ardından toprağa verildi.

SON MESAJINDA KORKUSUNU ANLATMIŞ

Olaydan yaklaşık bir ay önce yaşanan tartışmalar sonucu evi terk eden ve babaevine sığınan Neşe Karakaya’nın, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayabileceği korkusuyla arkadaşına mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Neşe Karakaya mesajında, “Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık, önceden vardı” ifadelerini kullandı. Arkadaşı ise, “Yakalayamaz inşallah. Allah planlarını kendine çevirsin” yanıtını verdi.

DAVA AÇTIKTAN SONRA BARIŞMIŞLAR

Diğer yandan, Neşe Karakaya’nın babaevine gittiğinde Onur Karakaya’ya karşı boşanma davası açtığı, daha sonra barışmaları üzerine davadan vazgeçtiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.