Hindistan'da Lavika Gupta isimli kadın, evlendiği adam ve akrabaları tarafından kandırıldığını söyleyerek şikayette bulundu. Kadın kendisine gür ve sağlıklı saçlı bir adam vaat edildiğini ancak peruk takan kel bir adamla evlendiğini öne sürdü.

Bisrakh polis karakolunda açılan ilk bilgi raporuna (FIR) göre, Lavika Gupta ve Sanyam Jain 16 Ocak 2024'te evlendi. Eşi, Jain ve ailesinin fiziksel görünümü, eğitimi ve mali durumuyla ilgili çeşitli ayrıntıları gizleyerek kendisini kandırdı.

"DOLANDIRILDIM"

Kadın ifadesinde “Evlendikten sonra, kocamın sadece 12. sınıfı bitirdiğini öğrendim. Ayrıca gelirinin 18 lakh rupi (20.000 dolar) olduğunu söyleyerek yalan söylemişti. Bu şekilde ciddi bir dolandırıcılığa maruz kaldım.” dedi. Gupta, Sanyam ile evlenmeyi kabul ettiğinde kendisine "gür saçlı" bir adamla evleneceğine dair söz verildiğini, ancak daha sonra eşinin kel olduğunu ve saçsızlığını gizlemek için bir saç bandı taktığını öğrendiğini sözlerine ekledi.