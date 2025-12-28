Meclis’te kısa süre önce kabul edilen 11. Yargı Paketi ile birlikte, on binlerce hükümlü için tahliye ve infazda esneklik sağlayan yeni bir düzenlemenin önü açıldı.

Düzenleme kapsamında; terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve cinsel istismar gibi suçlar kapsam dışında bırakıldı. Ayrıca depremlerde yıkılan binalar ve yaşanan ölümler nedeniyle sorumluluğu bulunan kişiler de bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Yasa, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenleri kapsıyor. Buna göre hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine ya da açık cezaevinden denetimli serbestliğe geçişte 3 yıl daha erken ayrılabilecek.

İlk aşamada yaklaşık 55 bin, takip eden birkaç ay içinde ise toplamda 115 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Tahliye sevincini İstanbul'da genç bir kadın da 'Eşref Rüya' dizisinde Kadir karakterinin viral olan dansıyla yaşadı.

'BEKLEDİK AMA AZ DELİRMEDİK'

Silivri Cezaevi'nde önünde tahliye edilen kocasını bekleyen genç kadın, ilginç bir dans performansı sergileyerek sosyal medyada "Bekledik ama az delirmedik" notuyla paylaştı.

'YAKINDA ESRA EROL'A ÇIKAR'

Genç kadına çok sayıda yorum geldi. Sosyal medyada kullanıcılar, "Böyle erkekleri seven kadınların başına bir şey geliyor", "Eskiden insan utanırdı cezaevinde tanıdık var diye şimdi dans ediyorlar", "Akşam evde bu video için dayak yer", "Çok yakında yine delirirsin bence. Fazla değil altı ay sonra. Çıkanların çoğu gibi", "Hayat size güzel suç işleyin işleyin serbest kalın, böyle dans edersiniz güzel böyle devam", "Yakında Esra Erol'a çıkar" yorumları yaptı.