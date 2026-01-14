Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi’nde yaşandı. Eşiyle birlikte evde elma tükettiği sırada Nazmiye Esen’in nefes borusuna elma parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Esen için eşi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Esen, Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Nazmiye Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede, elma parçasının nefes borusunu tamamen tıkadığı belirlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmiye Esen’in cenazesinin, bugün kurum önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi namazına müteakip Kozlu ilçesinde defnedileceği bildirildi.