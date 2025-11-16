Londra'da yaşayan Margaret eşi Peter'ın ise Avustralya'da yaşadığını belirten kıtalar arası evliliğini BBC'ye anlattı. Eşiyle 18 ayda bir görüştüklerini ifade eden Margaret, buna rağmen Londra'daki rahat dairesinde yalnız yaşadığını söyledi.

15 YILDIR AYRI ÜLKELERDE YAŞIYORLAR

Yaklaşık 15 yıldır eşiyle farklı ülkelerde yaşadığın belirten Margaret, mesafeye ve kısıtlı ziyaretlere rağmen mutlu ve birbirine sadık bir çift olduklarını söyledi. Partnerle farklı evlerde yalamanın sıra dışı olmadığını aktaran kadın bu ilişkilerine Living Apart Together yani LAT tanımlamasını yapmış. Yani "birlikte ayrı yaşayan" çiftleri tanımlıyor.

57 YAŞINDAN SONRA ÜNİVESİTEYE GERİ DÖNDÜ

4 çocuğa sahip olduklarını ifade eden Margaret, eşinin doktor olduğunu kendisinin ise 57 yaşından sonra üniversiteye dönerek uygulamalı dilbilim alanında doktora derecesi aldığını söyledi. Bu süreç zarfında farklı şeyler yapmanın zamanı geldiğini ve bundan dolayı Londra'ya taşındığını ekledi.

Margaret "Peter'a Londra'daki hayatım, işim, yeni arkadaşlarım ve seyahatlerim hakkında her şeyi anlatıyorum. Bu ona hayatta başka bir boyut kazandırdı" dedi.

ÇİFTLERİN YENİ TERCİHİ

Resmi verilere göre ise evli olup ayrı yaşayanların oranı yüzde 3 civarında. Margaret, çiftlerin aynı evi paylaşmasa bile tatmin edici bir evlilik sürdürülebileceğini söylüyor. Son yıllarda bazı çiftler de sağlıklı bir evlilik için bu seçeneğe yönelmiş durumda.