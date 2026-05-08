Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf'taki çalışma şartları, sosyal medyada gündem oldu.



Köfteci Yusuf'ta çalıştığını belirten bir influencer tarafından paylaşılan kuralları bazı kullanıcılar 'abartılı' bulurken, bazıları ise disiplin için kuralların mantıklı ve anlaşılabilir olduğunu savundu.





İşte Türkiye'nin birçok bölgesinde şubeleri bulunan Köfteci Yusuf'ta tartışma yaratan kurallar:



- Küpe ve kolye tarzında aksesuar takmak mesai saatleri içerisinde yasak. Çalışanlar serviste oldukları süreçte herhangi bir aksesuar kullanamaz.



- Piercing ve dövme takılmasına izin verilmiyor. Vücudunun görünür bölgesinde dövmesi olan çalışanlar, çalışma saatlerinde söz konusu dövmeli bölgeyi fondöten ile kapatmak zorunda.



- Aynı şubede çalışan iki kişinin duygusal olarak yakınlaşması kesinlikle yasak. Üstleri tarafından flört ettikleri ya da sevgili oldukları raporlanan çalışanlardan biri, mutlaka farklı bir şubeye transfer ediliyor.



- Tırnak uzatmak kadın ve erkek fark etmeksizin tüm çalışanlar için yasak. Tırnağı kuralına uymayan çalışanların tırnaklarının fotoğrafı çekilerek üst birimlere raporlanıyor ve tutanak altına alınıyor.



- İşe gelecek erkekler günü birlik traş olmak zorunda. Sakal ve düzensiz saça müsaade edilmiyor.



- Çalışanların iş yerindeki kıyafetlerini ütüsüz kullanmaları yasak. Siyah ayakkabı giymeyen personel uyarılıyor.