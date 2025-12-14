Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yer alması ile uzun süre tartışmalara neden olan restoran zinciri Köfteci Yusuf, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Biz Cevahir Haliç AVM’deki şubesinde yaşanan skandalla yeniden gündem oldu.



Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, eşi ve üç yaşındaki kızı ile birlikte Köfteci Yusuf'a giden Önder Çok, sipariş ettikleri dönerin içinden ince bir metal çivinin çıkması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.



'RESTORAN ÜZERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTI'



Çok, restoranın yaşanan skandalın üzerini kapatmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Köfteci Yusuf'a gititğimizde saat 17:50 - 18:10 arasıydı. Eşim 2. lavaşını saracakken tabağın içinde çivi olduğunu fark etti. Şube müdürünü çağırdık, adisyonumuzu ve tabağımı alıp ilerledi, biz de arkasından giderek adisyonumuzu istedik, buruşturdu, vermedi. Olayın şokuyla hiçbir şey diyemedik.

Şube müdürü önce köfte ikram etmek istedi, kabul etmeyeceğimizi söyleyince ‘ızgara et ikram edelim’ dedi, onu da kabul etmeyip ayrıldık.

Yanımızda 3 yaşında kızımız vardı. Bir anne-baba olarak aklımıza gelen ilk şey ‘Ya çocuğa yedirseydik’ oldu.

Sonradan elimizde sadece fotoğraf olduğunu fark edince tekrar adisyonu ve fişi almaya gittim. Vermek istemediler. Birine telefon ettiler, anladığım kadarıyla o kişi ‘vermeyin’ dedi. ‘Yemekten çivi çıktı’ diye sesimi yükseltince vermek zorunda kaldılar.”

"ALO 174'E İHBARDA BULUNDUM'

Çok, olay sonrası Alo 174 hattıyla görüştüğünü, denetleme yapılacağının kendisine iletildiğini, ancak “sonradan yapılacak bir denetimde çivili döner bulmanın mümkün olmadığını” düşündüğü için ayrıca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduklarını söyledi.





"KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN"

Çok ailesi, Eyüpsultan Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvuruda, uyuşmazlık bedeli 460 TL olarak belirtildi. Fiş, adisyon ve içinde çivi bulunan döner fotoğrafı delil olarak başvuruya eklendi.

Önder Çok başvurunda şöyle dedi:

"Restoranda kamera kayıtları mevcuttur. Gerekli görülürse kamera kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Söz konusu yabancı cisim hem sağlığımı tehlikeye sokmuş, hem de ciddi hijyen ve gıda güvenliği ihlali oluşturmuştur

Bu olay nedeniyle hem maddi hem manevi olarak zarar gördüm. Yemeğin içinden çivi çıkması, tüketici olarak güvenli hizmet alma hakkımın ihlal edildiğini göstermektedir. Yabancı cismin ağız yoluyla alınması halinde organ ve sağlık kayıpları sebebiyle manevi olarak ta zarar uğrandığım kanaatindeyim. Ayrıca sağlık riski yüzüme maruz kalmış olup maddi talepte bulunuyorum.

Tüketici Kanunu’nun 8 ve 13. maddeleri gereği, ayıplı hizmet bedelinin ücret iadesi ve uygun görülecek manevi tazminatın hükmedilmesini talep ederim."