Yarın başlayacak Ramazan ayı öncesinde çok sayıda işletme iftar menüsünü açıkladı.



Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle gıda fiyatları tartışma konusu olurken, restoran zinciri Köfteci Yusuf'un bu yıl açıkladığı menü sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü.



KÖFTECİ YUSUF İFTAR MENÜSÜNÜ DUYURDU



Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, 2026 yılında geçerli olacak iftar menüsünde müşterilere iki farklı seçenek sunarken, menülerin fiyatları 400 ve 460 TL olarak belirlendi.

400 TL'lik ekonomik menüde kullanıcılara sunulan seçenekler şu şekilde:



- 1 kase çorba (mercimek veya et suyu)

- 1 yarım porsiyon ekmek arası (tek köfte burger, döner ya da sucuk)

- Patates

- 1 su (0.5 ML)

- 1 içecek

- 1 tatlı



460 TL değerindeki ikinci menüde ise şu seçeneklere yer verildi:



- 1 kase çorba (mercimek veya et suyu)

- 1 tam porsiyon ekmek arası lezzet (çift köfte burger, döner ya da sucuk)

- Patates

- 1 su (0.5 ML)

- 1 içecek

- 1 tatlı

PAHALI BULAN DA VAR EKONOMİK DİYEN DE



Bu yıl için açıklanan iftar menüsü fiyatları sosyal medyada tartışmalara neden oldu.



Bazı kullanıcılar Köfteci Yusuf tarafından açıklanan iftar menüsü fiyatlarını pahalı bulurken, bir iftar yemeği için 400 TL ve üzerindeki ödemelerin pahalı olduğunu öne sürdü. Çok sayıda kullanıcı ise ekonomik gerekçelerle gıda fiyatlarının rekor kırdığını ve rakip işletmelerdeki fiyatlara kıyasla Köfteci Yusuf'un ucuz kalmaya devam ettiğini savundu.





