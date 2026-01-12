Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, gıda sektöründe yakaladığı başarıyı farklı alanlara kaydırmak için girişimlerini hızlandırdı.



2024 yılında aldığı karar ile Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir adet 6,5 MW kurulu gücünde rüzgar türbini kuran şirket, aldığı verimli performansın ardından milyonlarca dolarlık yatırımla alandaki girişimlerini büyütme kararı aldı.

100 BİN HANEYE ENERJİ ÜRETECEK



Firmanın aldığı karar ile OSB Energy Türkiye tarafından Susurluk bölgesinde Köfteci Yusuf adına inşa edilecek rüzgar enerji santrali sayısı 8'e yükseltildi.



Tek bir santral ile başlayan ve hızla 8 rüzgar türbinine ulaşan dev şirketin bölgedeki yatırımlarının hızla devam etmesi bekleniyor. Köfteci Yusuf'un aktif olarak çalışan santrallerden elde edilen elektrik enerjisi, Balıkesir 1 TM hattına bağlanarak şebekeye aktarılmakta ve dağıtıma sunulan elektrik hizmetinden Köfteci Yusuf'a pay verilmekte.

Şirketin şu ana kadar 8 santral için mevcut piyasa şartlarında 500 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptığı düşünülmekte.





