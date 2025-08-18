Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da bir yandan da gidecek oyuncular netleşiyor… Sarı kırmızılılarda Köhn yarın transfer için Almanya’ya gidecek. Galatasaray, Derrick Köhn transferi için Union Berlin ile görüşmelerde sona yaklaştı.

Anlaşmanın yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde bitmesi bekleniyor. Ayrıca sözleşmede %20 sonraki satıştan pay maddesi de bulunacak. 26 yaşındaki oyuncunun yarın Almanya’ya gitmesi bekleniyor.

OKAN BURUK AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada Alman oyuncunun takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Buruk, “Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık” demişti.