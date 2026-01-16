TBMM’de ele alınan “Uyuşturucu bağımlılığı” konusundaki Meclis Araştırma Önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Kanarya adaları açıklarında 10 ton kokain ile yakalanan Türk gemisi hakkında konuşma yaptı. Türkiye’deki uyuşturucu konusunun beka sorunu haline geldiğini söyleyen Türkoğlu, ünlülere yapılan operasyonlara atıfta bulunarak, “Bu illetin sorumlusu Oktay Kaynarca mı, Aleyna Tilki mi, Mehmet Akif Ersoy mu, Rümeysa Cebeci mi? Bu ülkenin çocuklarını bunlar mı zehirliyor? Kullanıcıyı kelepçeleyerek uyuşturucunun kökü kazınmaz” diye konuştu.

‘BÜYÜK BALIKLAR’

Türkoğlu, şöyle devam etti: “Her gün ekranlarda artistler var ama baronlar yok. 10 ton kokaini taşıyan gemi Türk şirketine ait çıktı. Bu gemi kimin? Arkasında hangi patronlar ve onlarla ilişkili hangi siyasiler var? Küçük balıkları gördük, büyük balıklar nerede? Bir baron getirin.”

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçe de uyuşturucu ticaretinin finansmanında yasa dışı bahis sektörünün de olduğunu belirterek, “Türkiye’de yasa dışı bahis pazarı 50 milyar doların üzerinde. Bu para ne üretime ne de sanayiye gidiyor. Bu para suç şebekelerine aktarılıyor” dedi.