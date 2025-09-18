AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlunun uyuşturucu kullanırken görüntülenmesinin ardından Yıldırım’a şantaj yapıldığı ortaya çıktı.

Bu video “Oğlunun bize borcu var” denilerek şantaj aracı olarak kullanılmak istendi. AKP’li başkan Yıldırım’a yapılan şantaja karşı yandaş müteahhit Veysel Demirci’den destek geldi.

“HERKES BİRBİRİNİN AÇIĞINI ARIYOR”

Demirci sosyal medya hesabın da yaptığı paylaşımda, “Elazığ’da herkes birbirinin açığını arıyor” diyerek şu ifadeler kullandı;

-Pazartesi sabahı Elazığ dönüşünde de ifade etmiştim; maalesef Elazığ’da herkes birbirinin açığını arıyor.

-Tam da dediğime bir örnek yaşanıyor. Ben ise dostlarımın açığını değil, vefasını ve samimiyetini görürüm.

-AK Parti Elazığ İl Başkanımız Şerafettin Yıldırım’ın yanındayım! Uzun yıllar birlikte çalıştım, dürüstlüğüne ve helal-haram hassasiyetine şahidim.

-Talihsiz bir süreçten geçiyor ama bu imtihanı da inşallah güçlenerek aşacaktır. Her koşulda, her şartta bir dostu olarak yanında olacağım.

“GARİBİN,FAKİRİN YANINDA OLDUN”

Demirci’nin twitini alıntılanan AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise, “Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veysel Demirci’ye, nazik temennileri ve güzel dilekleri için teşekkür ederim. Sen yıllardır bu şehrin bir evladı olarak yüzünü hep Elazığ’a dönük tuttun; garibin, fakirin yanında oldun. Bu samimi yaklaşımın ve içten desteğin için minnettarım. Yanımda olduğunu belirtmen, zor zamanlarda verilen en kıymetli desteklerden biridir. Dost bildiğin insanın yüreğini yanında hissetmek büyük bir güçtür. Bu vesileyle bir dost sözüyle tamamlamak isterim: “Gerçek dost, yıldızlar gibidir; karanlık çökünce ilk onlar görünür.” ifadelerini kullandı.