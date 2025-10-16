Karadeniz’de fındık ve meyve bahçelerini istila eden kahverengi kokarca böceği ürünlere büyük zarar veriyor. İlaçlama yapıldı ama işe yaramadı, 1 milyon adet samuray arısı sahaya sürüldü. Ancak kokarcalar arıları yiyip yok etti.

Konu Meclis’de gündeme geldi ve sert tartışmalar yaşandı. AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz “Kokarca eylem planı hazırladık. 2 bin 350 adet sülün, devreye alındı’’ deyince tartışmanın fitili ateşlendi.

SANA BİSİKLET ALAYIM

TBMM’de kokarca böceği ile ilgili Meclis araştırması önergesi ele alındı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenerek “En çok kokarcayı toplayan öğrenciye bisiklet kampanyasını ve sülün planını eleştirdi:

“Kokarca böceği samuray arısı hikâyesinden, Sülün Osman’hikâyesine dönüştü. Bu böcek Güney’e indi, İstanbul’a kadar gitti. Tarım Bakanı, sen hiç kokarca böceği gördün mü? Kokarcayı sen topla ben sana bisiklet hediye edeceğim. Bu işe çözüm bulmazsanız traktörlere kokarcaları doldurup, Ankara’ya getireceğim ve Tarım Bakanlığı’nın önüne dökeceğim.’’

YATAK ODAMIZA GİRDİ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da, 3 bakanın istifasını istedi:

“Karadeniz’in baş belası olan kahverengi kokarca böceği yatak odalarına kadar girdi, istila var. Kampanya yapıp, çocuklara bisiklet ödüllü böcek toplatmak skandaldır, devlet ciddiyetinin iflasıdır; aymazlık ve gafilliktir. Tarım Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı üçü de derhal istifa etsin.

YeniYol Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da “İlkokul öğrencilerine böcek toplatıp riske atıyorsunuz, yaptığınız devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz’’ açıklaması yaptı.

“YOK ARTIK" DEDİRTEN KAMPANYA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Karadeniz’deki istilaya karşı öğrencilere kokarca toplatma kampanyası bolca eleştiri aldı. “Toplamakla böcek mi biter” diyenden, “Bu ne saçmalık, çocukları hasta edecekler” diyene kadar...

İSTİLACI, BÜYÜK BAŞ BELASI

Kahverengi kokarca, Doğu Asya’ya özgü olan istilacı bir böcek türüdür. Rahatsız edildiğinde yaydığı kötü kokusuyla bilinir. Isırmaz, ancak alerji yapabilir. Çok kötü kokar ve hızla çoğalır.